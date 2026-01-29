BBB 26: Tadeu Schmidt detalha dinâmica da semana com quatro Big Fone e Paredão triplo

Breno atendeu o Big Fone, vetou Brigido das provas, e a semana terá novas ligações, Prova do Anjo e eliminação na terça-feira (03)

Nesta quinta-feira (29), Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana no BBB 26.

A programação teve início com o toque do Big Fone, atendido por Breno, que retirou Brigido de todas as provas previstas para os próximos dias, além da realização da Prova do Líder.

Na sexta-feira (30), o Big Fone volta a tocar em dois momentos distintos.

O primeiro está previsto para as 7h, por meio do telefone identificado como prata.

O segundo ocorrerá ao vivo, durante a edição do programa, com o telefone dourado.

