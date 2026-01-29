Coração Acelerado: Fã invade a casa de João Raul e reação de Agrado surpreende

Estratégia armada por Naiane para separar casal falha e deixa vilãzinha roxa de raiva

Coração Acelerado: Fã invade a casa de João Raul e reação de Agrado surpreende

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) facilita a entrada de uma fá na casa de João Raul (Filipe Bragança), para Agrado (Isadora Cruz) achar que eles têm um caso, mas a garota se descubra com um mimo do cantor e vai embora, provocando a fúria da patricinha do country.

Se não bastasse ter sido trocada pela prima, a filha de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) ainda vai ter que engolir o noivado do casal, anunciado durante um show de Ana Castela.

