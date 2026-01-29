Coração Acelerado: Naiane perde o controle após fã beijar João Raul e plano sai do eixo

Armação na mansão surpreende noiva e provoca reação imediata da rival

Na Telinha Na Telinha -
Coração Acelerado: Naiane perde o controle após fã beijar João Raul e plano sai do eixo

Naiane (Isabelle Drummond) se envolve diretamente em uma situação que a deixa furiosa em Coração Acelerado após a intervenção inesperada de uma fã de João Raul (Filipe Bragança).

O episódio atinge Agrado (Isadora Cruz), que se depara com uma cena de proximidade entre o cantor e uma admiradora, sem saber, naquele momento, que a situação foi estimulada pela própria vilã.

A confusão começa quando uma jovem entra na mansão do artista e beija João Raul na boca diante de Agrado.

Leia também

A noiva observa a cena surpresa, ainda sem conhecimento de que a presença da visitante foi articulada.

A ação ocorre após Naiane reagir negativamente ao pedido de casamento feito por João Raul a Agrado durante um show.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.