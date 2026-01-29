Coração Acelerado: Naiane perde o controle após fã beijar João Raul e plano sai do eixo
Armação na mansão surpreende noiva e provoca reação imediata da rival
Naiane (Isabelle Drummond) se envolve diretamente em uma situação que a deixa furiosa em Coração Acelerado após a intervenção inesperada de uma fã de João Raul (Filipe Bragança).
O episódio atinge Agrado (Isadora Cruz), que se depara com uma cena de proximidade entre o cantor e uma admiradora, sem saber, naquele momento, que a situação foi estimulada pela própria vilã.
A confusão começa quando uma jovem entra na mansão do artista e beija João Raul na boca diante de Agrado.
A noiva observa a cena surpresa, ainda sem conhecimento de que a presença da visitante foi articulada.
A ação ocorre após Naiane reagir negativamente ao pedido de casamento feito por João Raul a Agrado durante um show.