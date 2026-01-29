Empresário diz que audiência da TV se afasta com ausência de veteranos
"O público sente falta", disse Marcus Montenegro
Marcus Montenegro acumula quase 40 anos de atuação no mercado de entretenimento e é contra a escassez de veteranos na televisão brasileira.
“O público sente falta disso.
E é óbvio que compromete o Ibope.
É óbvio que o Ibope se afasta”, enfatizou em entrevista ao NaTelinha Talk, conduzido por Helô Amighini e Drika Oliveira, na noite dessa quarta-feira (28).
Ele é voz ativa sobre, especialmente na campanha intitulada Eu Quero Veteranos na TV, defendendo o fim do etarismo e a valorização de atores veteranos nas produções televisivas.