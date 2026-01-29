Empresário diz que audiência da TV se afasta com ausência de veteranos

"O público sente falta", disse Marcus Montenegro

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Marcus Montenegro acumula quase 40 anos de atuação no mercado de entretenimento e é contra a escassez de veteranos na televisão brasileira.

“O público sente falta disso.

E é óbvio que compromete o Ibope.

É óbvio que o Ibope se afasta”, enfatizou em entrevista ao NaTelinha Talk, conduzido por Helô Amighini e Drika Oliveira, na noite dessa quarta-feira (28).

Ele é voz ativa sobre, especialmente na campanha intitulada Eu Quero Veteranos na TV, defendendo o fim do etarismo e a valorização de atores veteranos nas produções televisivas.

