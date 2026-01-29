Êta Mundo Melhor: Estela revela segredo sobre Anabela e deixa Túlio sem reação

Confissão interrompe romance e expõe acordo mantido em silêncio

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Uma crise se instala entre Estela (Larissa Manoela) e Túlio (Cadu Libonati) em Êta Mundo Melhor após a enfermeira revelar um segredo mantido dentro de casa.

A situação se intensifica durante uma discussão envolvendo Celso (Rainer Cadete) e o médico, quando a versão apresentada por Estela começa a ruir.

No momento de maior tensão, Anabela (Isabelly Carvalho) passa mal e pede pela mãe.

Estela reage de forma imediata, ampara a criança ao lado de Celso e se dirige a ela como mãe, diante de Túlio, que demonstra confusão com a cena.

A atitude expõe a relação real entre Estela e a menina.

