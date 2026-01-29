Êta Mundo Melhor: Samir volta para o orfanato, passa fome e seu estado preocupa

Candinho planeja resgatar o filho e fugir com o menino para o Rio de Janeiro

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) consegue provar que tem a guarda provisória de Samir (Davi Malizia).

Filho de Candinho (Sergio Guizé)é obrigado a voltar para o orfanato, faz greve de fome e seu estado preocupa.

Revoltada por ter perdido sua galinha dos ovos de ouro, a vilã armou toda uma encenação para convencer a juíza a deixá-la adotar o menor, fazendo a autoridade acreditar que ela não tem ninguém na vida.

