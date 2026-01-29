Êta Mundo Melhor: Samir volta para o orfanato, passa fome e seu estado preocupa

Candinho planeja resgatar o filho e fugir com o menino para o Rio de Janeiro

Na Telinha Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Samir volta para o orfanato, passa fome e seu estado preocupa

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) consegue provar que tem a guarda provisória de Samir (Davi Malizia).

Filho de Candinho (Sergio Guizé)é obrigado a voltar para o orfanato, faz greve de fome e seu estado preocupa.

Revoltada por ter perdido sua galinha dos ovos de ouro, a vilã armou toda uma encenação para convencer a juíza a deixá-la adotar o menor, fazendo a autoridade acreditar que ela não tem ninguém na vida.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.