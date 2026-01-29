Êta Mundo Melhor: Túlio flagra traição de Estela e clima pesa entre eles

Médico descobre que Celso já sabia que Anabela é filha da enfermeira

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Túlio (Cadu Libonati) descobre depois de Celso (Rainer Cadete) que Anabela (Isabelly Carvalho) é filha de Estela (Larissa Manoela), se sente traído e romance fica por um fio.

Antes de morrer, Miriam (Letícia Sabatella) aconselhou a enfermeira a contar toda a verdade para a criança, só que a menina se sente enganada, e acaba se voltando contra a amiga de Dita (Jeniffer Nascimento).

