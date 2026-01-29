Filho não entende por que Chico Anysio cedeu direitos de personagens à Globo: "Nem leu"

Nizo Neto afirma não saber detalhes do contrato assinado pelo humorista

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Filho de Chico Anysio (1931-2012), Nizo Neto admitiu que não consegue entender o que levou o humorista a doar os direitos de todos os personagens que fez na Globo para a emissora.

Agora, se a família quiser fazer qualquer projeto que envolva uma das criações do artista, tem que pedir autorização para o canal dos Marinho.

O assunto veio à tona no NaTelinha Talk desta quinta-feira (29), após toda a trajetória do comediante ser exaltada.

Na transmissão ao vivo, o herdeiro do famoso revelou que descobriu a importância do pai para a cultura brasileira ainda na infância, aos cinco anos, ao perceber que ele recebia um tratamento especial em todos os lugares por onde passava.

