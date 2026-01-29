Manutenção da Saneago pode deixar bairros de Goiânia sem água no final de semana; saiba quais

Ação se trata de uma limpeza periódica e desinfecção, que ocorre entre as 19h de sábado (31) e as 04h do domingo (1º)

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Moradores de 23 bairros de Goiânia devem passar por uma interrupção no abastecimento de água no próximo final de semana, segundo comunicado da Saneago, em razão de uma manutenção programada.

A ação se trata de uma limpeza periódica e desinfecção, que ocorre entre as 19h de sábado (31) e as 04h do domingo (1º), e pretende manter a boa qualidade da água nas regiões.

Dentre os bairros incluídos estão: Aeroviário, Cidade Jardim, Conjunto Castelo Branco, Conjunto Morada Nova, Conjunto Rodoviário e Conjunto Romildo Amaral.

Outros incluídos são o Capuava, Esplanada dos Anicuns, Granja Santos Dumont, Ipiranga, Jardim Leblon, Jardim Pampulha, Privê Capuava e Residencial Cidade Verde.

Além deles, também devem ser afetados o setor Rodoviário, São Francisco, São José, Sol Nascente, Sudoeste, Vila Aurora, Vila Bethel, Vila João Vaz e Vila Santa Tereza.

Para os imóveis que contam com caixa d’água bem dimensionada, a interrupção não deve surtir efeitos. Entretanto, companhia recomenda o uso consciente das reservas até a conclusão do serviço.

