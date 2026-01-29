NaTelinha Talk: Nizo Neto é o entrevistado desta quinta-feira; assista

Nesta quinta-feira (29), o NaTelinha Talk Podcast recebe o ator, comediante e dublador Nizo Neto.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.

Nizo Neto começou a atuar ainda criança em programas de TV ao lado do pai, o humorista Chico Anysio, e com o tempo se firmou como ator em novelas, séries e filmes.

Um dos seus papéis mais conhecidos foi o de Seu Ptolomeu na Escolinha do Professor Raimundo.

