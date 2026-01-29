No BBB 26, Juliano Floss conta reação com pergunta de Xuxa sobre Marina Sena: "Está grávida?"

Tiktoker fez revelações para Babu Santana

Na Telinha Na Telinha -
No BBB 26, Juliano Floss conta reação com pergunta de Xuxa sobre Marina Sena: "Está grávida?"

Em conversa com Babu Santana no BBB 26, Juliano Floss revelou que Xuxa Meneghel o deixou neurótico ao perguntar se Marina Sena, sua namorada, estava grávida.

O dançarino confessou que ficou com medo de que a apresentadora fosse ‘sensitiva’ e tivesse descoberto algo que nem eles sabiam ainda.

O assunto chegou na eterna Rainha dos Baixinhos quando o Veterano lembrou que seu pai trabalhava com a loira e conseguia alguns lugares para amigos e familiares nas plateias dos programas.

Leia também

O ator disse que uma tia dele guardava um fichário com fotos da famosa.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.