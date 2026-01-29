No BBB 26, Juliano Floss conta reação com pergunta de Xuxa sobre Marina Sena: "Está grávida?"
Tiktoker fez revelações para Babu Santana
Em conversa com Babu Santana no BBB 26, Juliano Floss revelou que Xuxa Meneghel o deixou neurótico ao perguntar se Marina Sena, sua namorada, estava grávida.
O dançarino confessou que ficou com medo de que a apresentadora fosse ‘sensitiva’ e tivesse descoberto algo que nem eles sabiam ainda.
O assunto chegou na eterna Rainha dos Baixinhos quando o Veterano lembrou que seu pai trabalhava com a loira e conseguia alguns lugares para amigos e familiares nas plateias dos programas.
O ator disse que uma tia dele guardava um fichário com fotos da famosa.