Samira chora após treta com Jonas e ameaça deixar o BBB 26: "Quero ir embora"

Sister ficou abalada após impasse com o colega de confinamento

Na Telinha Na Telinha -
Samira chora após treta com Jonas e ameaça deixar o BBB 26: "Quero ir embora"

Nesta quinta-feira (29), Samira indicou que pode desistir do BBB 26.

A sister teve uma conversa com Breno sobre o impasse envolvendo Jonas Sulzbach na última festa e desabou após ouvir o colega de confinamento afirmando que, caso ela insista na história, pode acabar se prejudicando.

“Não tô validando nada, nem dele e nem de você.

Leia também

É só que, se você pegar essa narrativa de ‘ah, ele se sentiu objeto e eu também’, isso eu acho que vai se voltar contra você”, alertou o biólogo.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.