Samira chora após treta com Jonas e ameaça deixar o BBB 26: "Quero ir embora"

Sister ficou abalada após impasse com o colega de confinamento

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Nesta quinta-feira (29), Samira indicou que pode desistir do BBB 26.

A sister teve uma conversa com Breno sobre o impasse envolvendo Jonas Sulzbach na última festa e desabou após ouvir o colega de confinamento afirmando que, caso ela insista na história, pode acabar se prejudicando.

“Não tô validando nada, nem dele e nem de você.

É só que, se você pegar essa narrativa de ‘ah, ele se sentiu objeto e eu também’, isso eu acho que vai se voltar contra você”, alertou o biólogo.

