Terra Nostra: Rosana tem destino traçado pelo pai e se desespera com decisão

Gumercindo dita futuro da filha, mas Maria do Socorro intercede por ela

Na Telinha Na Telinha -
Terra Nostra: Rosana tem destino traçado pelo pai e se desespera com decisão

Em Terra Nostra, Rosana (Carolina Kasting) terá seu destino traçado por Gumercindo (Antonio Fagundes).

Ela se desespera com uma decisão do pai nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Tudo acontece depois que Marco Antônio (Marcello Antony) “devolve” Rosana para a família, revoltado com o beijo entre ela e Matteo (Thiago Lacerda).

Leia também

A situação deixa Gumercindo envergonhado, e ele resolve ditar o rumo da filha.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.