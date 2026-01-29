Terra Nostra: Rosana tem destino traçado pelo pai e se desespera com decisão

Gumercindo dita futuro da filha, mas Maria do Socorro intercede por ela

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Em Terra Nostra, Rosana (Carolina Kasting) terá seu destino traçado por Gumercindo (Antonio Fagundes).

Ela se desespera com uma decisão do pai nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Tudo acontece depois que Marco Antônio (Marcello Antony) “devolve” Rosana para a família, revoltado com o beijo entre ela e Matteo (Thiago Lacerda).

A situação deixa Gumercindo envergonhado, e ele resolve ditar o rumo da filha.

