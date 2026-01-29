Três Graças: Crô reage, confronta Lucélia e quase revela tudo aos tios

Mentira sobre doença mobiliza visita à galeria e termina em constrangimento

Nos próximos capítulos de Três Graças, Lucélia (Daphne Bozaski) tenta se aproveitar da visita de Crô (Marcelo Serrado) à galeria de arte administrada por Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis).

A jovem aborda o convidado com uma história envolvendo um suposto problema de saúde do pai, com o objetivo de obter dinheiro.

Durante a conversa, Lucélia afirma que o pai precisa passar por uma cirurgia delicada e que a situação seria urgente.

Ela diz ainda que já teria contado com a ajuda dos tios em outras ocasiões e que não teria mais a quem recorrer, apresentando Crô como sua última alternativa.

