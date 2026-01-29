Três Graças: Ferette reage a ameaça e manda fechar fábrica clandestina

Pedido de divórcio leva Zenilda a expor esquema e provoca ordem direta do empresário

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Ferette (Murilo Benício) determina medidas para evitar uma possível prisão após ser confrontado por Zenilda (Andréia Horta) em Três Graças.

A advogada decide pedir o divórcio e passa a ameaçar denunciar o ex-marido ao descobrir um esquema de falsificação de medicamentos.

Nesse momento da trama, Zenilda já tomou conhecimento da traição de Ferette com Arminda (Grazi Massafera).

Ela flagra os dois juntos, reage com agressões físicas e, em seguida, deixa a casa onde vivia com o empresário.

Após a separação, a advogada exige formalmente o divórcio.

