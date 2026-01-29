Três Graças: Galeria vira cenário de violência, Bagdá cai ferido e Lucélia engana Kasper

Confronto policial leva traficante baleado a se esconder em espaço cultural da família

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Galeria vira cenário de violência, Bagdá cai ferido e Lucélia engana Kasper

A galeria de arte administrada por Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) se torna ponto de violência de um episódio envolvendo tiroteio e ocultação de informações em Três Graças.

Lucélia (Daphne Bozaski) presta ajuda a Bagdá (Xamã) após o traficante ser baleado durante uma ação policial realizada na comunidade da Chacrinha.

A operação é conduzida por Paulinho (Romulo Estrela), Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Jairo (André Mattos), que atuam no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira).

Leia também

Durante a intervenção, há troca de tiros entre os agentes e integrantes do grupo comandado por Bagdá.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.