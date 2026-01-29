Três Graças: Galeria vira cenário de violência, Bagdá cai ferido e Lucélia engana Kasper

Confronto policial leva traficante baleado a se esconder em espaço cultural da família

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

A galeria de arte administrada por Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) se torna ponto de violência de um episódio envolvendo tiroteio e ocultação de informações em Três Graças.

Lucélia (Daphne Bozaski) presta ajuda a Bagdá (Xamã) após o traficante ser baleado durante uma ação policial realizada na comunidade da Chacrinha.

A operação é conduzida por Paulinho (Romulo Estrela), Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Jairo (André Mattos), que atuam no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira).

Durante a intervenção, há troca de tiros entre os agentes e integrantes do grupo comandado por Bagdá.

