Três Graças: Gerluce aconselha Viviane a reagir contra Ferette após revelação chocante
Farmacêutica rompe namoro e recebe conselho para enfrentar esquema
Gerluce (Sophie Charlotte) assume o papel de orientar Viviane (Gabriela Loran) sobre como agir diante das informações envolvendo Ferette (Murilo Benício) em Três Graças.
A conversa ocorre após a farmacêutica romper o relacionamento com Leonardo (Pedro Novaes) ao descobrir que ele tinha conhecimento prévio de irregularidades nos negócios do pai.
A crise se instala quando Viviane confronta Leonardo sobre a eficácia dos medicamentos distribuídos pela fundação.
Durante o embate, ele admite que já havia ouvido comentários sobre falsificações e explica o funcionamento da Casa de Farinha, local onde placebos são produzidos no lugar dos medicamentos verdadeiros.
A revelação leva ela a expulsá-lo de casa.