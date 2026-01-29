Três Graças: Gerluce aconselha Viviane a reagir contra Ferette após revelação chocante

Gerluce (Sophie Charlotte) assume o papel de orientar Viviane (Gabriela Loran) sobre como agir diante das informações envolvendo Ferette (Murilo Benício) em Três Graças.

A conversa ocorre após a farmacêutica romper o relacionamento com Leonardo (Pedro Novaes) ao descobrir que ele tinha conhecimento prévio de irregularidades nos negócios do pai.

A crise se instala quando Viviane confronta Leonardo sobre a eficácia dos medicamentos distribuídos pela fundação.

Durante o embate, ele admite que já havia ouvido comentários sobre falsificações e explica o funcionamento da Casa de Farinha, local onde placebos são produzidos no lugar dos medicamentos verdadeiros.

A revelação leva ela a expulsá-lo de casa.

