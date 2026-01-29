Três Graças: Leonardo faz confissão e coloca Viviane na toca do lobo

Playboy cita a Casa de Farinha e Gerluce sugere que a amiga descubra a localização

Nos próximos capítulos de Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) confirma esquema de falsificação de medicamentos, cita a Casa de Farinha e Gerluce (Sophie Charlotte) pede a Viviane (Gabriela Loran) que descubra a localização antes de romper com o playboy.

O namoro do casal mal começou e já vai subir no telhado.

Em conversa com a farmacêutica, o filho de Ferette (Murilo Benício) será questionado sobre o crima do pai e acaba confessando que sempre soube.

