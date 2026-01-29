Três Graças: Zenilda tranca a porta do quarto para Arminda não escapar da surra
Advogada encontra Ferette com a amante na sua cama e arma o maior barraco
Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) passa de todos os limites.
A vilã vai ao apartamento de Ferette (Murilo Benício), arrasta o amante para o quarto e Zenilda (Andréia Horta) flagra o casal na cama.
A advogada tranca a porta, exige explicações e dá uma surra na amiga de infância.
Afrontosa, a mãe de Raul (Paulo Mendes) aparece de surpresa na casa do magnata e aproveita a ausência da mãe de Lorena (Alanis Guillen) para se atracar com o ex-sócio de Rogério (Eduardo Moscovis).