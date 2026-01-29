Três Graças: Zenilda tranca a porta do quarto para Arminda não escapar da surra

Advogada encontra Ferette com a amante na sua cama e arma o maior barraco

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Zenilda tranca a porta do quarto para Arminda não escapar da surra

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) passa de todos os limites.

A vilã vai ao apartamento de Ferette (Murilo Benício), arrasta o amante para o quarto e Zenilda (Andréia Horta) flagra o casal na cama.

A advogada tranca a porta, exige explicações e dá uma surra na amiga de infância.

Leia também

Afrontosa, a mãe de Raul (Paulo Mendes) aparece de surpresa na casa do magnata e aproveita a ausência da mãe de Lorena (Alanis Guillen) para se atracar com o ex-sócio de Rogério (Eduardo Moscovis).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.