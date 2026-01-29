TV Aparecida divulga sua nova programação de filmes com história inédita; confira

Destaque do mês é o longa Melhores Amigos, produção coreana

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

A TV Aparecida já definiu seu pacote de filmes para o mês de fevereiro.

A nova programação começa no domingo (01), às 16h, com a produção nacional Des-Igualdade.

Na história, Júlio é um menino de classe baixa que consegue ingressar em um dos melhores colégios particulares da cidade onde mora, mas enfrenta dificuldades pela desigualdade social.

E o destaque do mês será o inédito Melhores Amigos, com exibição na sexta-feira (13), às 21h15.

No enredo do longa coreano, Minsu decide se casar com o amor de sua vida, mas no momento em que ele a pede em casamento, a futura noiva revela uma verdade.

Ela é alérgica à saliva de cachorro e tomou remédios quando teve que conhecer Runni, o golden retriever do amado.

