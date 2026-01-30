Antonio Fagundes e mais: Atores gravaram músicas para trilha de Terra Nostra; ouça

Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez estampam capa de disco e também soltaram a voz, cantando em italiano

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Os atores Antonio Fagundes, Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez (1932-2006) gravaram músicas para a trilha sonora de Terra Nostra, um expediente pouco comum nas novelas da Globo.

As canções são registros raros e constam no segundo disco da trama, que chegou ao mercado em CD no primeiro semestre de 2000.

A superprodução está sendo reprisada na faixa Edição Especial, na Globo.

O disco Terra Nostra Volume 2 foi lançado após o sucesso da trilha internacional da trama, em 1999.

Com Ana Paula Arósio na capa – ela era a protagonista Giuliana –, o primeiro álbum reúne nomes conhecidos da música brasileira, como Caetano Veloso, José Augusto, Toquinho, Zizi Possi e Sandy e Junior, todos cantando em italiano.

Leia conteúdo completo aqui.