BBB 26: Após surto, equipe de Milena revela se sister é autista

Especulações surgiram nas redes sociais

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

A equipe de Milena, integrante do time Pipoca do BBB 26, fez um pronunciamento nas redes sociais para afastar as especulações de um suposto diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Insinuações sobre o assunto já surgiram diversas vezes desde o início do reality show, mas aumentaram depois que a babá surtou por conta de um descuido de Chaiany na Prova do Líder de quinta-feira (29).

“Desde o começo do programa estamos recebendo mensagens e comentários acerca de um possível diagnóstico para a Milena, com as pessoas sugerindo que ela enquadra no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Não haveria nenhum problema em virmos aqui confirmar essa informação, já que as vivências das pessoas com autismo são válidas e merecem ser respeitadas, mas esse diagnóstico não existe”, iniciou.

