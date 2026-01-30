BBB 26: Babu demonstra preocupação após atender o Big Fone
Ator revelou receio com a possibilidade de estar no paredão
Babu Santana foi o mais rápido e atendeu o Big Fone na manhã desta sexta-feira (30) no BBB 26.
O aparelho prata tocou por volta das 7h e informou ao brother que ele deveria colocar uma pulseira prateada no braço.
“Atenção, preste muita atenção.
Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço.
Caso você seja o líder dê a pulseira para outro jogador.
Faça isso imediatamente”, ordenou a voz misteriosa.