BBB 26: Jonas e Capetinha detonam Milena: "Chata e mentirosa"

Modelo e ex-jogador de futebol apontaram a difícil convivência com a sister

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Após trocar farpas com Milena na cozinha do BBB 26 mais cedo, Jonas Sulzbach fez uma série de críticas à sister em conversa com Edilson Capetinha na tarde desta sexta-feira (30).

Para os brothers, a pipoca é duas caras.

“Meus amigos são tudo gente boa, aí chego aqui e encontro uma pessoa dessa, que tenho que conviver.

É chata, mentirosa, insensata, brigou com a Chaiany”, disparou o ex-jogador de futebol.

