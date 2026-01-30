BBB 26: Jonas reclama de empurrão de PA durante Big Fone; brother assume ato e teme expulsão
Veterano se queixou da atitude do pipoca e falou em pedir para ver as imagens do momento
O clima ficou tenso entre Jonas Sulzbach e Paulo Augusto no BBB 26.
Durante o toque do Big Fone prata na manhã desta sexta-feira (30), o veterano acusou o pipoca de empurrá-lo no momento em que eles corriam para a área externa da casa.
“Você tava dormindo ainda, o que foi?”, questionou o estudante de Veterinária ao ver a cara de poucos amigos do aliado.
“Você viu o que você fez, né?”, reagiu o modelo.
“Você tava correndo devagar e eu passei na sua frente.
O que eu fiz?”, perguntou o ex-participante da Casa de Vidro do Centro-Oeste.