BBB 26: Juliano desvenda dinâmica do Big Fone e monta estratégia

Dançarino fez leitura precisa sobre o que envolve o toque do aparelho nesta semana

Juliano Floss desvendou a dinâmica da semana após Babu Santana atender o Big Fone prata na manhã desta sexta-feira (30) no BBB 26.

Em conversa com o ator e aliado, o dançarino matou a charada de primeira.

O camarote concluiu que, como o artista ganhou uma pulseira prateada, corresponde à cor do aparelho que atendeu, os telefones dourado e azul também tocarão nas próximas horas.

“Hoje eu não durmo!”, avisou o namorado de Marina Sena, deixando claro que fará plantão à espera do toque.

