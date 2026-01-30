BBB 26: Marcelo avalia jogo de Ana Paula, e Chaiany revela se está do lado da veterana

Pipocas falaram sobre a jornalista na tarde desta sexta-feira (30)

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Chaiany e Marcelo falaram sobre os rumos do jogo no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (30).

Os dois avaliaram o comportamento de Ana Paula Renault, e a brasiliense revelou que se está do lado da mineira.

“Eu não vejo potencial em mim.

Eu vejo mais fraqueza”, desabafou Chaiany.

Marcelo rebateu a fala da amiga: “Que história, bicha!

Tu é super espontânea”.

