BBB 26: Marcelo avalia jogo de Ana Paula, e Chaiany revela se está do lado da veterana

Pipocas falaram sobre a jornalista na tarde desta sexta-feira (30)

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Marcelo avalia jogo de Ana Paula, e Chaiany revela se está do lado da veterana

Chaiany e Marcelo falaram sobre os rumos do jogo no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (30).

Os dois avaliaram o comportamento de Ana Paula Renault, e a brasiliense revelou que se está do lado da mineira.

“Eu não vejo potencial em mim.

Leia também

Eu vejo mais fraqueza”, desabafou Chaiany.

Marcelo rebateu a fala da amiga: “Que história, bicha!

Tu é super espontânea”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.