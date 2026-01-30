BBB 26: Marcelo avalia jogo de Ana Paula, e Chaiany revela se está do lado da veterana
Pipocas falaram sobre a jornalista na tarde desta sexta-feira (30)
Chaiany e Marcelo falaram sobre os rumos do jogo no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (30).
Os dois avaliaram o comportamento de Ana Paula Renault, e a brasiliense revelou que se está do lado da mineira.
“Eu não vejo potencial em mim.
Eu vejo mais fraqueza”, desabafou Chaiany.
Marcelo rebateu a fala da amiga: “Que história, bicha!
Tu é super espontânea”.