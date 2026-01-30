BBB 26: Maxiane define alvos para o paredão e anuncia plano contra Ana Paula

Sister se reuniu com Marcelo, Marciele, Breno e Jordana no Quarto do Líder

BBB 26: Maxiane define alvos para o paredão e anuncia plano contra Ana Paula

Nova líder do BBB 26, Maxiane se reuniu com Marcelo, Marciele, Breno e Jordana no Quarto do Líder e revelou seus alvos para a formação do próximo paredão: Ana Paula Renault e Milena.

A pernambucana ainda deixou claro que vai vetar a veterana de sua festa.

“Eu estou muito magoada com ela.

A minha situação com a Milena foi assim: eu fiquei muito triste, depois fiquei com raiva e agora é indiferente.

Mas o meu foco não é Milena”, admitiu a ex-participante da Casa de Vidro do Nordeste.

