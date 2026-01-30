BBB 26: Sarah detona Ana Paula e faz acusação: "Cadê ela?"

Influencer voltou a atacar a jornalista em conversa com Brigido, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy e Paulo Augusto

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Sarah Andrade voltou a fazer críticas a Ana Paula Renault no BBB 26.

Em conversa com Brigido, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy e Paulo Augusto, a influencer acusou a jornalista de agir como “mãe” de Milena e ainda disse que a veterana sabe que a pipoca está fazendo “cagada” no jogo.

“É lógico que ela vê, mas na hora de defender a amiga ela não defende, não.

Quando estava vocês dois [Paulo Augusto e Milena] brigando ali, ela [Ana Paula] ficou caladinha.

Depois ela fica dizendo para as outras pessoas defenderem a Milena, sendo que ela é a primeira a não defender”, afirmou Sarah.

