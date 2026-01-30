BBB 26: Sarah detona Ana Paula e faz acusação: "Cadê ela?"

Influencer voltou a atacar a jornalista em conversa com Brigido, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy e Paulo Augusto

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Sarah detona Ana Paula e faz acusação: "Cadê ela?"

Sarah Andrade voltou a fazer críticas a Ana Paula Renault no BBB 26.

Em conversa com Brigido, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy e Paulo Augusto, a influencer acusou a jornalista de agir como “mãe” de Milena e ainda disse que a veterana sabe que a pipoca está fazendo “cagada” no jogo.

“É lógico que ela vê, mas na hora de defender a amiga ela não defende, não.

Leia também

Quando estava vocês dois [Paulo Augusto e Milena] brigando ali, ela [Ana Paula] ficou caladinha.

Depois ela fica dizendo para as outras pessoas defenderem a Milena, sendo que ela é a primeira a não defender”, afirmou Sarah.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.