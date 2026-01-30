BBB 26: Sarah faz a cabeça de Maxiane para indicar Ana Paula e compara Milena a Davi Brito

Sisters traçaram todos os cenários possíveis e colocaram a indicação da jornalista como algo certo

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Sarah faz a cabeça de Maxiane para indicar Ana Paula e compara Milena a Davi Brito

Sarah Andrade e Maxiane se reuniram na área externa do BBB 26 na tarde desta sexta-feira (30) para falar de Ana Paula Renault.

A líder da semana contou a influencer que está quase certa de que indicará a jornalista ao paredão.

A veterana, então, atuou para convencê-la a fazer isso.

Leia também

“Ela recuou muito, porque não imaginava que alguém fosse ter a coragem de falar o que eu falei no ao vivo.

Ela recuou uns 80%, ela dá umas alfinetadinhas, mas muito pouco agora.

Ela recuou muito”, analisou Sarah, que traiu Juliette Freire no BBB 21.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.