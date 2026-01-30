BBB 26: Sarah faz a cabeça de Maxiane para indicar Ana Paula e compara Milena a Davi Brito
Sisters traçaram todos os cenários possíveis e colocaram a indicação da jornalista como algo certo
Sarah Andrade e Maxiane se reuniram na área externa do BBB 26 na tarde desta sexta-feira (30) para falar de Ana Paula Renault.
A líder da semana contou a influencer que está quase certa de que indicará a jornalista ao paredão.
A veterana, então, atuou para convencê-la a fazer isso.
“Ela recuou muito, porque não imaginava que alguém fosse ter a coragem de falar o que eu falei no ao vivo.
Ela recuou uns 80%, ela dá umas alfinetadinhas, mas muito pouco agora.
Ela recuou muito”, analisou Sarah, que traiu Juliette Freire no BBB 21.