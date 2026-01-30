BBB 26: Sol e Sarah acusam Ana Paula de falsidade e detonam Milena
Veteranas atacaram a jornalista e a babá durante uma conversa no quarto
Sarah Andrade e Sol Vega voltaram a falar mal de Ana Paula Renault no BBB 26.
Em conversa no quarto na tarde desta sexta-feira (30), as veteranas afirmaram que a jornalista recuou dos ataques porque está com medo delas e por ser falsa.
“Pra que ficar cutucando as pessoas assim?
Eu sei que aqui é um jogo, que é legal, que tem que ter briga…
mas p*rra, de graça?”, questionou a loira, a respeito da troca de alfinetadas que rolou mais cedo entre a rival e Jonas Sulzbach.