Como descobrir de que cidade um veículo é a partir da numeração da placa de Mercosul

Placas Mercosul não mostram cidade e estado, mas com apps oficiais dá para consultar origem, modelo e dados completos do veículo

Gustavo de Souza - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Desde janeiro de 2020, a placa Mercosul passou a ser obrigatória no Brasil e alterou completamente a forma de identificação dos veículos. A ausência do nome da cidade e do estado no visual levantou dúvidas entre motoristas acostumados ao modelo antigo.

Apesar disso, a origem do automóvel não deixou de existir. As informações continuam disponíveis, agora acessadas por meios digitais, o que mudou a lógica da consulta e da fiscalização.

O que mudou com a adoção da placa Mercosul

A placa Mercosul foi criada para unificar o padrão de identificação veicular entre países do bloco econômico. O objetivo é facilitar a circulação regional, aumentar a segurança e reduzir fraudes como clonagem e furto.

Com o novo modelo, dados como cidade e estado deixaram de aparecer de forma visível. Essa mudança gerou confusão inicial, especialmente entre motoristas habituados à leitura direta da placa antiga.

Mesmo sem essas informações impressas, o sistema passou a priorizar a integração de dados e o uso de tecnologia para acesso completo às informações do veículo.

Como é a numeração da placa Mercosul

O modelo atual possui sete caracteres alfanuméricos, sendo quatro letras e três números distribuídos de forma padronizada. Essa combinação amplia o número de registros possíveis e reforça a segurança do sistema.

Outro elemento importante é o QR Code presente na lateral superior esquerda da placa. Ele permite que agentes de fiscalização tenham acesso rápido às informações durante abordagens.

Além disso, a placa conta com gravação em baixo-relevo, o que dificulta adulterações e clonagens, tornando o controle mais eficiente.

Como descobrir a cidade de um veículo com placa Mercosul

Mesmo sem a identificação visual, ainda é possível consultar a origem do veículo. A consulta pode ser feita por meio do aplicativo Sinesp Cidadão, disponível para celulares e tablets.

Após realizar o login com cadastro no portal Gov.br, o usuário informa o número da placa e tem acesso aos dados registrados. Dessa forma, é possível identificar a procedência do automóvel.

Essa mudança substituiu a leitura direta pela consulta digital, mantendo o acesso às informações e modernizando o sistema de fiscalização e controle veicular.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!