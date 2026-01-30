Conto de fadas moderno, novela de estreante é adiada na Globo
Estreante faz parte do time de roteiristas da Globo desde 2021
A Globo bateu o martelo e resolveu adiar aquela que seria a próxima novela das 19h.
Trata-se de Próxima Página, que seria ambientada em um universo literário.
O motivo é a similaridade com uma das antecessoras: Volta por Cima.
A informação foi publicada pela coluna Play, do jornal O Globo desta sexta-feira (30) e traz que a nova obra trataria de milícia e transporte público.
Internamente, espera-se um intervalo maior para que ela vá ao ar.