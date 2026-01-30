Coração Acelerado: Pai de Zilá morre e o que ela mais temia acontece

Eliomar deixa herança para Janete e vilã terá que engolir a volta da irmã para Bom Retorno

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eliomar (Stepan Nercessian) não resiste ao problema cardíaco e morre.

Na abertura do testamento, a família descobre que Janete (Letícia Spiller) herdou a casa onde o pai morava e as terras que Zilá (Leandra Leal) tinha certeza que seriam suas.

Com sérios problemas de saúde, o avô de Agrado (Isadora Cruz) é internado após um novo mal-estar, entra em coma e só desperta com a visita da neta, a quem confunde com Cecília (Paula Fernandes), sua esposa já falecida.

