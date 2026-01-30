Coração Acelerado: Testamento de Eliomar revolta Zilá e herança divide família

Leitura do documento altera convivência e provoca confronto entre irmãs

Na Telinha Na Telinha -
Coração Acelerado: Testamento de Eliomar revolta Zilá e herança divide família

Zilá (Leandra Leal) reage à decisão deixada por Eliomar (Stepan Nercessian) após a morte do pai em Coração Acelerado.

O falecimento ocorre em decorrência de problemas cardíacos, depois de um período de internação e coma.

Com a abertura do testamento, a divisão do patrimônio gera conflito entre as filhas.

Leia também

Antes de morrer, Eliomar retorna para casa e pede para se reunir com Zilá e Janete (Leticia Spiller).

Ele solicita que as duas façam as pazes ou estabeleçam uma trégua.

Janete aceita o pedido, e Zilá concorda em manter o clima estável para evitar estresse ao pai.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.