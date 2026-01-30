Coração Acelerado: Testamento de Eliomar revolta Zilá e herança divide família

Leitura do documento altera convivência e provoca confronto entre irmãs

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Zilá (Leandra Leal) reage à decisão deixada por Eliomar (Stepan Nercessian) após a morte do pai em Coração Acelerado.

O falecimento ocorre em decorrência de problemas cardíacos, depois de um período de internação e coma.

Com a abertura do testamento, a divisão do patrimônio gera conflito entre as filhas.

Antes de morrer, Eliomar retorna para casa e pede para se reunir com Zilá e Janete (Leticia Spiller).

Ele solicita que as duas façam as pazes ou estabeleçam uma trégua.

Janete aceita o pedido, e Zilá concorda em manter o clima estável para evitar estresse ao pai.

