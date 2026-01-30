Equipe de Paulo Augusto se pronuncia sobre expulsão do BBB 26

Brother empurrou Jonas na corrida para atender o Big Fone nesta sexta (30)

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

A equipe de Paulo Augusto se pronunciou sobre a expulsão do participante do BBB 26.

Ele empurrou Jonas Sulzbach na corrida para atender o Big Fone na manhã desta sexta-feira (30).

Pela agressão, acabou desclassificado do reality show da Globo no início da noite.

“Fim de jogo.

É com muito pesar que compartilhamos a decisão do programa de expulsar PA pelos acontecimentos da manhã de hoje, durante o atendimento ao Big Fone”, diz o texto compartilhado nas redes sociais.

Leia conteúdo completo aqui.