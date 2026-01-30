Êta Mundo Melhor: Ernesto tem três pendências para resolver antes de morrer

Vilão precisa confessar crimes contra Estela e Paixão, e assumir Anabela como filha

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Nas emoções finais de Êta Mundo Melhor, Carmem (Cristiane Amorim) prevê a morte de Ernesto (Eriberto Leão), mas não seria justo o vilão partir sem pagar antes pelo atentado contra Estela (Larissa Manoela) e a fraude envolvendo a fortuna de Paixão (Henri Pagnoncelli), além de assumir a paternidade de Anabela (Isabelly Carvalho), sua única herdeira.

Sandra (Flavía Alessandra) descobre pela cigana que o marido está com os dias contados, e dá um jeito de convencê-lo a fazer um seguro de vida, já pesando em ficar com todo o dinheiro que ele roubou do padrinho.

Leia conteúdo completo aqui.