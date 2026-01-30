Êta Mundo Melhor: Ernesto tem três pendências para resolver antes de morrer

Vilão precisa confessar crimes contra Estela e Paixão, e assumir Anabela como filha

Na Telinha Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Ernesto tem três pendências para resolver antes de morrer

Nas emoções finais de Êta Mundo Melhor, Carmem (Cristiane Amorim) prevê a morte de Ernesto (Eriberto Leão), mas não seria justo o vilão partir sem pagar antes pelo atentado contra Estela (Larissa Manoela) e a fraude envolvendo a fortuna de Paixão (Henri Pagnoncelli), além de assumir a paternidade de Anabela (Isabelly Carvalho), sua única herdeira.

Sandra (Flavía Alessandra) descobre pela cigana que o marido está com os dias contados, e dá um jeito de convencê-lo a fazer um seguro de vida, já pesando em ficar com todo o dinheiro que ele roubou do padrinho.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.