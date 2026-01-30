Êta Mundo Melhor: Sandra faz proposta para comprar Samir
Vilã negocia com Zulma a guarda do filho de Candinho
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) vence a disputa com Cadinho (Sergio Guizé) pela guarda de Samir (Davi Malizia) e criança volta a morar no orfanato.
Sandra (Flávia Alessandra) vai atrás da interesseira e pede que ela dê seu preço pelo menino.
Bem articulado, o herdeiro do caipira sempre foi o mais explorado pela diretora da Casa dos Anjos.
Além da mesada que recebia de Celso (Rainer Cadete) para cuidar do garoto, a megera o colocava para vender os livros produzidos pelos órfãos.