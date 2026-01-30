Êta Mundo Melhor: Sandra faz proposta para comprar Samir

Vilã negocia com Zulma a guarda do filho de Candinho

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) vence a disputa com Cadinho (Sergio Guizé) pela guarda de Samir (Davi Malizia) e criança volta a morar no orfanato.

Sandra (Flávia Alessandra) vai atrás da interesseira e pede que ela dê seu preço pelo menino.

Bem articulado, o herdeiro do caipira sempre foi o mais explorado pela diretora da Casa dos Anjos.

Além da mesada que recebia de Celso (Rainer Cadete) para cuidar do garoto, a megera o colocava para vender os livros produzidos pelos órfãos.

Leia conteúdo completo aqui.