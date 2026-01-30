Êta Mundo Melhor: Zulma recebe oferta milionária por Samir e vira peça central

Zulma (Heloísa Périssé) passa a ocupar posição central nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor ao receber uma proposta financeira para entregar a guarda definitiva de Samir (Davi Malizia).

A iniciativa parte de Sandra (Flávia Alessandra), que busca se apropriar da criança após articular, ao lado de Ernesto (Eriberto Leão), um plano envolvendo a fábrica de biscoitos de Candinho (Sergio Guizé).

A movimentação ocorre em um momento de fragilidade do protagonista.

Após um delegado reconhecer oficialmente a maternidade adotiva de Zulma, Candinho é obrigado a entregar o filho à responsável pelo orfanato.

A decisão provoca sofrimento no menino e altera a dinâmica entre os personagens.

