Êta Mundo Melhor: Zulma recebe oferta milionária por Samir e vira peça central
Negociação pela guarda do menino expõe embate entre Sandra, Candinho e orfanato
Zulma (Heloísa Périssé) passa a ocupar posição central nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor ao receber uma proposta financeira para entregar a guarda definitiva de Samir (Davi Malizia).
A iniciativa parte de Sandra (Flávia Alessandra), que busca se apropriar da criança após articular, ao lado de Ernesto (Eriberto Leão), um plano envolvendo a fábrica de biscoitos de Candinho (Sergio Guizé).
A movimentação ocorre em um momento de fragilidade do protagonista.
Após um delegado reconhecer oficialmente a maternidade adotiva de Zulma, Candinho é obrigado a entregar o filho à responsável pelo orfanato.
A decisão provoca sofrimento no menino e altera a dinâmica entre os personagens.