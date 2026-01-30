NaTelinha Talk: Delen Bueno é o entrevistado desta sexta-feira; assista
A entrevista será conduzida por Gustavo Leme, a partir das 17h, no YouTube
Nesta sexta-feira (30), o NaTelinha Talk Podcast recebe o executivo Delen Bueno Paques.
A entrevista exclusiva será transmitida às 17h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Gustavo Leme.
Delen Bueno Paques construiu uma carreira sólida no mercado brasileiro de mídia, publicidade e comunicação, com mais de duas décadas de atuação principalmente na área comercial e de desenvolvimento de negócios.