Nizo Neto elege maior defeito de Chico Anysio
Humorista se medicava sozinho
Filho de Chico Anysio (1931-2012), Nizo Neto elegeu o maior defeito do pai.
“Ele era hipocondríaco, né?
E não declarado.
Ficava ‘pau’ da vida quando a gente falava”, recordou em entrevista ao NaTelinha Talk na noite dessa quinta-feira (29).
Em bate-papo conduzido por Helô Amighini e Drika Oliveira, ele revelou que quando o assunto era remédio e analgésico, era com ele mesmo.
O humorista ainda teve um enfisema por conta do cigarro.
“Ele sabe, tinha consciência total que era CA [câncer].
Ele parou, mas não reconstrói.
Você vai viver daquele jeito, pro resto da vida”, acrescentou.