Nizo Neto elege maior defeito de Chico Anysio

Humorista se medicava sozinho

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Filho de Chico Anysio (1931-2012), Nizo Neto elegeu o maior defeito do pai.

“Ele era hipocondríaco, né?

E não declarado.

Ficava ‘pau’ da vida quando a gente falava”, recordou em entrevista ao NaTelinha Talk na noite dessa quinta-feira (29).

Em bate-papo conduzido por Helô Amighini e Drika Oliveira, ele revelou que quando o assunto era remédio e analgésico, era com ele mesmo.

O humorista ainda teve um enfisema por conta do cigarro.

“Ele sabe, tinha consciência total que era CA [câncer].

Ele parou, mas não reconstrói.

Você vai viver daquele jeito, pro resto da vida”, acrescentou.

