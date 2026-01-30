Paulo Augusto é expulso do BBB 26

Globo anunciou decisão no início da noite desta sexta-feira (30)

Na Telinha Na Telinha -
Paulo Augusto é expulso do BBB 26

Paulo Augusto foi expulso do BBB 26.

Pela manhã, Jonas Sulzbach afirmou ter sido empurrado pelo brother na corrida para atender o Big Fone.

O goiano deixou o confinamento do reality show da Globo, e os demais participantes do programa foram informados da decisão no início noite desta sexta-feira (30).

Leia também

Foi anunciado na casa: “Atenção todos!

As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas.

Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil.

Tenham cuidado”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.