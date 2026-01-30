Paulo Augusto é expulso do BBB 26
Globo anunciou decisão no início da noite desta sexta-feira (30)
Paulo Augusto foi expulso do BBB 26.
Pela manhã, Jonas Sulzbach afirmou ter sido empurrado pelo brother na corrida para atender o Big Fone.
O goiano deixou o confinamento do reality show da Globo, e os demais participantes do programa foram informados da decisão no início noite desta sexta-feira (30).
Foi anunciado na casa: “Atenção todos!
As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas.
Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil.
Tenham cuidado”.