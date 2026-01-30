Terra Nostra: Giuliana toma decisão sobre Matteo: "Vou deixar você"

Em mais uma briga, italiana resolve romper o romance de vez

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) vai tomar uma decisão sobre seu relacionamento com Matteo (Thiago Lacerda).

A italiana decide colocar um fim definitivo ao romance nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Em meio à crise da relação, Giuliana e Matteo terão mais uma discussão.

O imigrante vai exigir saber de cada passo da amada, ciente de que está a um passo de perdê-la.

A moça se recusa a dar satisfações.

