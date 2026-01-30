Três Graças: após atentado, Zenilda apoia médico de volta e Ferette reage

Fundação vira cenário de crime e decisão expõe estratégia para acompanhar empresário

Em Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) incentiva o retorno de José Maria (Túlio Starling) ao posto de saúde da Chacrinha após um atentado sofrido por Ferette (Murilo Benício) durante um evento da fundação do empresário na comunidade.

A decisão ocorre depois de o médico prestar socorro o vilão, atingido por um disparo em meio ao público presente.

O ataque acontece durante a inauguração de uma nova farmácia ligada à fundação.

Ferette é baleado em meio à multidão, e a perícia policial aponta posteriormente que o projétil partiu de uma arma vinculada a Misael (Belo).

Mesmo ferido, o empresário permanece consciente após o ocorrido.

