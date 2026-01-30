Três Graças: conselho de Gerluce muda rumo de Viviane e cria novo embate contra Ferette

Farmacêutica passa a agir após ouvir orientação da aliada

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Viviane (Gabriela Loran) passa a adotar uma nova postura em Três Graças após ouvir a orientação de Gerluce (Sophie Charlotte) sobre como lidar com as informações que envolvem Ferette (Murilo Benício).

A conversa ocorre depois do rompimento da farmacêutica com Leonardo (Pedro Novaes) e redefine a forma como ela decide enfrentar o esquema de falsificação de medicamentos ligado à família do empresário.

Antes do encontro com Gerluce, Viviane encerra o relacionamento ao confrontar Leonardo sobre a eficácia dos remédios distribuídos pela fundação comandada por Ferette.

