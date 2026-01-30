Três Graças: Consuelo é presa e Gerluce teme ser a próxima; entenda

Manicure é flagrada bolsa de dinheiro e levada para a delegacia da Chacrinha

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Consuelo (Viviane Araujo) é convocada para comprar uma nova leva de remédios para a comunidade, é flagrada com bolsa de dinheiro e detida para esclarecimentos, colocando em risco o esquema comandado por Gerluce (Sophie Charlotte).

Quando descobriram que a Fundação Ferette distribui placebo na Chacrinha são falsos, a cuidadora teve a ideia de roubar a estátua na casa de Arminda (Grazi Massafera), vendê-la e usar o valor para adquirir medicamentos verdadeiros e salvar a vida daquelas pessoas.

