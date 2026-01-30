Três Graças: Consuelo é presa e Gerluce teme ser a próxima; entenda

Manicure é flagrada bolsa de dinheiro e levada para a delegacia da Chacrinha

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Consuelo é presa e Gerluce teme ser a próxima; entenda

Nos próximos capítulos de Três Graças, Consuelo (Viviane Araujo) é convocada para comprar uma nova leva de remédios para a comunidade, é flagrada com bolsa de dinheiro e detida para esclarecimentos, colocando em risco o esquema comandado por Gerluce (Sophie Charlotte).

Quando descobriram que a Fundação Ferette distribui placebo na Chacrinha são falsos, a cuidadora teve a ideia de roubar a estátua na casa de Arminda (Grazi Massafera), vendê-la e usar o valor para adquirir medicamentos verdadeiros e salvar a vida daquelas pessoas.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.