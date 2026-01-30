Três Graças: desesperada, Gerluce faz apelo para Lígia após prisão

Protagonista reage à detenção de aliada e tenta proteger família diante do risco

Na Telinha - 30 de janeiro de 2026

A prisão de Consuelo (Viviane Araujo) leva Gerluce (Sophie Charlotte) a fazer um apelo direto a Lígia (Dira Paes) nos próximos capítulos de Três Graças.

A protagonista passa a temer que a operação policial avance sobre o grupo envolvido na expropriação da estátua milionária e atinja pessoas próximas.

Consuelo, que vinha atuando como peça-chave do plano liderado por Gerluce, assume a tarefa de administrar o dinheiro encontrado dentro da escultura roubada.

A quantia seria usada para a compra de medicamentos verdadeiros destinados aos doentes da comunidade, a partir de receitas obtidas por Viviane (Gabriela Loran).

Leia conteúdo completo aqui.