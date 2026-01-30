Três Graças: desesperada, Gerluce faz apelo para Lígia após prisão

Protagonista reage à detenção de aliada e tenta proteger família diante do risco

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: desesperada, Gerluce faz apelo para Lígia após prisão

A prisão de Consuelo (Viviane Araujo) leva Gerluce (Sophie Charlotte) a fazer um apelo direto a Lígia (Dira Paes) nos próximos capítulos de Três Graças.

A protagonista passa a temer que a operação policial avance sobre o grupo envolvido na expropriação da estátua milionária e atinja pessoas próximas.

Consuelo, que vinha atuando como peça-chave do plano liderado por Gerluce, assume a tarefa de administrar o dinheiro encontrado dentro da escultura roubada.

Leia também

A quantia seria usada para a compra de medicamentos verdadeiros destinados aos doentes da comunidade, a partir de receitas obtidas por Viviane (Gabriela Loran).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.