Três Graças: Fundação tem os dias contados com nova inimiga de Ferette
Xênica une forças com Zenilda e ameaça denunciar esquema de falsificação de remédios
Nos próximos capítulos de Três Graças, Xênica (Carla Marins) descobre que Zenilda (Andréia Horta) se separou de Ferette (Murilo Benício) e convence José Maria (Túlio Starling) a denunciar o esquema de medicamentos falsificados para a advogada.
A relações públicas da Fundação não vai deixar barato a prisão injusta do filho, e nem os dias que o médico ficou atrás das grades, acusado de comercialização e falsificação de receitas.