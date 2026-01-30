Três Graças: Fundação tem os dias contados com nova inimiga de Ferette

Xênica une forças com Zenilda e ameaça denunciar esquema de falsificação de remédios

Nos próximos capítulos de Três Graças, Xênica (Carla Marins) descobre que Zenilda (Andréia Horta) se separou de Ferette (Murilo Benício) e convence José Maria (Túlio Starling) a denunciar  o esquema de medicamentos falsificados para a advogada.

A relações públicas da Fundação não vai deixar barato a prisão injusta do filho, e nem os dias que o médico ficou atrás das grades, acusado de comercialização e falsificação de receitas.

Leia conteúdo completo aqui.

