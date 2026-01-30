Três Graças: prisão de Consuelo deixa Misael fora de si e sem reação

Detenção na Chacrinha ameaça grupo e expõe risco de avanço da investigação policial

A prisão de Consuelo (Viviane Araujo) provoca desespero em Misael (Belo) e altera a dinâmica do grupo em Três Graças.

A consultora de beleza, que passou a atuar diretamente no esquema articulado por Gerluce (Sophie Charlotte), é detida durante uma operação policial e levada para a delegacia da Chacrinha, colocando o plano em situação de risco.

Consuelo havia ficado responsável por administrar o dinheiro retirado da estátua roubada, com a missão de adquirir medicamentos verdadeiros para os moradores da comunidade.

Para isso, utilizava receitas médicas fornecidas por Viviane (Gabriela Loran) e se dirigiu a uma farmácia para realizar as compras.

