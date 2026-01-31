Ana Paula ignora regra, é eliminada e irrita Tadeu Schmidt no BBB 26: "O que está fazendo?"

Apresentador perdeu a paciência com erro de regra e troca de informações entre Ana Paula Renault e Solange Couto na Prova do Anjo

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

A terceira Prova do Anjo do BBB 26 registrou momentos de tensão entre a apresentação e as participantes.

Durante a disputa que envolvia Ana Paula Renault e Solange Couto, o apresentador Tadeu Schmidt demonstrou irritação com a conduta das sisters ao longo da dinâmica.

Na fase inicial da prova, os competidores deveriam selecionar barris contendo ingredientes da cerveja Amstel.

A regra previa que quem encontrasse lúpulo ou malte avançaria, enquanto a retirada de milho resultaria em eliminação imediata.

Leia conteúdo completo aqui.